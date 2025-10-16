◎全国の天気

東北から九州北部の広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴って、激しく降る所もありそうです。関東も午後は本降りの雨となるでしょう。北海道は夜、一時的に雨の降る所がありそうです。

九州南部と四国、沖縄は晴れますが、にわか雨はある見込みです。

◎予想最高気温

関東から北日本は秋らしい体感です。札幌と仙台は17℃。東京と新潟は20℃で、昼間も肌寒いでしょう。名古屋は24℃、大阪は27℃で前日と同じくらいの予想です。

九州と四国は、まだ30℃以上の暑さが続きそうです。福岡と高知は30℃、鹿児島は32℃まで上がる見通しです。

◎週間予報

17日(金)は天気が回復して、各地で貴重な晴れ間・貴重な洗濯日和となるでしょう。まだという方は、そろそろ冬用の布団を準備しておくとよさそうです。来週は東京でも最低気温が13℃くらいで、朝晩はぐっと冷える見込みです。

なお、この土日は再び全国的に雨が降る予想です。北陸を中心に、大雨になる所もあるでしょう。18日(土)の日中まで晴れる関東も、19日(日)は雨が降りそうです。

この雨を境に各地で一気に秋が深まり、来週は北海道で初雪の便りが届きそうです。季節外れの暑さが続く九州や四国も、来週は急に秋らしくなりそうです。