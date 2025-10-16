「あんたらスゲーよ」山本由伸＆スネル、移動中の機内でツーショット公開「スネルはどんだけ由伸好きなん」
ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは10月15日に投稿を更新。山本由伸選手とブレイク・スネル選手とのツーショットを披露しました。
【写真】伝説的な活躍をした2人の姿
「チームの為に欠かせない存在の2人」同アカウントは「彼らは2人の伝説が共存できないかのように振る舞う」と英語でつづり、写真を1枚載せています。山本選手とスネル選手のツーショットで、移動中の飛行機の中で撮影されたようです。2人は寄り添い、カメラに向かって笑顔を見せています。また、座席が隣同士であることも分かります。
コメントでは、「今までで最も伝説的な写真の一つ」「このお写真最高すぎます」「彼らは伝説だ!!!」「チームの為に欠かせない存在の2人」「お疲れさまでした 身体を休めてください」「私の栄光ある王たち 帰国の飛行機で快適に過ごせますように」「仲良しさん」「スネルはどんだけ由伸好きなん」「最強ローテ」「ラブラブ」「あんたらスゲーよ」と、歓喜の声が多数寄せられました。
2大エースが大活躍現在ポストシーズンまっただ中の同チーム。リーグ優勝決定シリーズ第1戦でミルウォーキー・ブリュワーズを相手にスネル選手は8回を1安打無失点に抑え、第2戦では山本選手がメジャー移籍後の初完投を果たし、2大エースとして活躍を見せてチームを勝利に導きました。次戦は17日7時8分からです。試合から目が離せませんね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
