キャセイパシフィック航空は、ロイヤリティプログラム、キャセイの会員制度を2027年1月1日から刷新する。

ステータスポイントは資格達成後にゼロにリセットされなくなり、1年以内に複数のステータスアップグレードを達成できるようになる。

会員資格年度は1月から12月までに統一する。ゴールド会員以上は獲得したステータスポイントの超過分を翌年に繰り越すことができる。繰越できるのは最大50％のポイントとなる。

新たに「ダイヤモンド・エグゼクティブ」会員資格を導入する。年間2,400ステータスポイント以上を獲得した会員に付与するもので、専任リレーションシップ・マネージャーが個別のニーズに対応する。

最上位には年間支出額に応じて、ダイヤモンドとダイヤモンド・エグゼクティブ会員に付与する招待制ステータスの「ダイヤモンド・プラス」資格も設ける。

また、会員資格期間中、ダイヤモンド会員資格を累計5年以上維持した人には、会員期間中に獲得したステータスポイント6,000ポイントごとに、ダイヤモンド会員資格を1年獲得でき、必要なときに申請ができる。これにより、旅行が少なかった年にも会員資格を維持できるようになる。