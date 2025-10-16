大谷翔平、“珍”ショット公開に驚きの声「なんでこんなドンピシャのタイミングで撮れるんだよw」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は10月15日、自身のInstagramを更新し、自打球のボールが股間にぶつかる瞬間の写真を公開。ファンからの注目を集めました。
勝利の後に大谷選手は、15日に行われたミルウォーキー・ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で勝利した後、Instagramのストーリーズを更新。自打球が自身の足の付け根に当たる瞬間を捉えた写真を公開し、勝利直後にもかかわらず大谷選手らしいユーモアを感じさせました。
この投稿にはファンから「彼のプロ意識とファンサービス精神がすごすぎる」「痛くなかったのかな……」「なんでこんなドンピシャのタイミングで撮れるんだよw」「これは珍プレー」といったコメントが寄せられ、多くの反響を呼んでいます。
大谷選手の快挙大谷翔平選手は、今回の試合で前代未聞の偉業を成し遂げました。7回に20打席ぶりとなる安打を放ち、さらにポストシーズンでは自身初となる盗塁にも成功。「本塁打・盗塁・先発登板」を同一ポストシーズンで達成した史上初の選手となり、その圧巻のパフォーマンスでファンを沸かせました。(文:勝野 里砂)
