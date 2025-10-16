ユニットコムは10月10日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」から、AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXを搭載するデスクトップPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

SOLUTION∞、Ryzen Threadripper PRO 9995WX搭載モデル発売 - 96コア/192スレッド

96コア/192スレッドもの大規模な構成で極めて高いCPU性能を利用できるワークステーションPC製品。大量のデータ処理や高度な計算を効率的に実行可能で、AI開発、映像制作、3Dレンダリング、シミュレーション、CAD/CAM、科学技術計算のような高負荷なワークロードに対応。PROシリーズであることから強力なセキュリティ機能も備えており、ビジネス環境でのセキュリティリスクを軽減できるという。

○SOLUTION-W115-LCTP9Z-BQX

SOLUTION-W115-LCTP9Z-BQX

OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX

メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 256GB(64GB×4)

ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB GDDR7

フォームファクタ：フルタワー / ATX

価格：5,498,000円

○SOLUTION-W110-LCTP9Z-BQQX



OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX

メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 512GB(64GB×8)

ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB GDDR7 ×4

フォームファクタ：フルタワー / ATX

価格：11,998,000円