SOLUTION∞、Ryzen Threadripper PRO 9995WX搭載モデル発売 - 96コア/192スレッド
ユニットコムは10月10日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」から、AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXを搭載するデスクトップPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
SOLUTION∞、Ryzen Threadripper PRO 9995WX搭載モデル発売 - 96コア/192スレッド
96コア/192スレッドもの大規模な構成で極めて高いCPU性能を利用できるワークステーションPC製品。大量のデータ処理や高度な計算を効率的に実行可能で、AI開発、映像制作、3Dレンダリング、シミュレーション、CAD/CAM、科学技術計算のような高負荷なワークロードに対応。PROシリーズであることから強力なセキュリティ機能も備えており、ビジネス環境でのセキュリティリスクを軽減できるという。
○SOLUTION-W115-LCTP9Z-BQX
SOLUTION-W115-LCTP9Z-BQX
OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 256GB(64GB×4)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB GDDR7
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：5,498,000円
○SOLUTION-W110-LCTP9Z-BQQX
OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 512GB(64GB×8)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB GDDR7 ×4
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：11,998,000円
SOLUTION∞、Ryzen Threadripper PRO 9995WX搭載モデル発売 - 96コア/192スレッド
○SOLUTION-W115-LCTP9Z-BQX
SOLUTION-W115-LCTP9Z-BQX
OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 256GB(64GB×4)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB GDDR7
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：5,498,000円
○SOLUTION-W110-LCTP9Z-BQQX
OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 512GB(64GB×8)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB GDDR7 ×4
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：11,998,000円