´ÆÆÄ¸òÂå¸¡Æ¤¤Î¥½¥·¥¨¥À¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¡×¤ò¸åÇ¤¸õÊä¥È¥Ã¥×¤Ë¡Ä¼¡Àï¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¾·¤Ø¤¤¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥Ô¥ß¥¨¥ó¥¿»á¤ò¿·´ÆÆÄ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£15Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬´ÆÆÄ¸òÂå¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÈ÷¤¨¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó6Ç¯´Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë»á¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿¸å¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³»á¤Î²¼¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç1¾¡2Ê¬5ÇÔ¡£ºÇ²¼°Ì¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤È¤Ê¤ë¡¢¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¾õ¶·¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢19Æü¤ÎÂè9Àá¥»¥ë¥¿Àï¤ËÇÔ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤Î¿öÀª¤ò·è¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸åÇ¤¤È¤·¤ÆºÇÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥Ô¥ß¥¨¥ó¥¿»á¤Î¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤¬Íî¤Á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Á¥å¥ê¥¦¥ë¥Ç¥£¥ó¤Î¾åÁØÉô¤Ï¡¢¤³¤Î51ºÐ¤Î¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¿Í¤ò¿·´ÆÆÄ¸õÊä¼Ô¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»æ¤â¡ÖÄ©ÀïÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¼Á¤È¥¯¥é¥Ö¤Î°ÕÍß¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¼Â¸½²ÄÇ½¤À¡×¤È¾·¤Ø¤¤¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«²ò¡£ËÜ¿Í¤â¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ»¤»¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ï¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥Ô¥ß¥¨¥ó¥¿»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤è¤ê¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¼ÂÎÏ¤¬Îô¤ë¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤òÎ¨¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÎºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¼êÏÓ¤â¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¤Ë»Ø´ø¤·¤¿¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ç¤³¤½¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÅÓÃæ²òÇ¤¡Ê¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ë¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤À¤±¤Î»ØÆ³ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢17Ç¯¤â¤Î»þ´Ö¤ò¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¼ã¤¤ºÍÇ½¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¤Ç°é¤Ã¤¿MF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤ÈMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï19Æü¤Î¥»¥ë¥¿Àï¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£´ÆÆÄ¸òÂå¤«¡¢Â³Åê¤«¡£¤É¤Á¤é¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬´ÆÆÄ¸òÂå¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÈ÷¤¨¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó6Ç¯´Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë»á¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿¸å¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³»á¤Î²¼¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç1¾¡2Ê¬5ÇÔ¡£ºÇ²¼°Ì¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤È¤Ê¤ë¡¢¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¾õ¶·¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢19Æü¤ÎÂè9Àá¥»¥ë¥¿Àï¤ËÇÔ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤Î¿öÀª¤ò·è¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ï¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥Ô¥ß¥¨¥ó¥¿»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤è¤ê¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¼ÂÎÏ¤¬Îô¤ë¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤òÎ¨¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÎºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¼êÏÓ¤â¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¤Ë»Ø´ø¤·¤¿¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ç¤³¤½¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÅÓÃæ²òÇ¤¡Ê¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ë¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤À¤±¤Î»ØÆ³ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢17Ç¯¤â¤Î»þ´Ö¤ò¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¼ã¤¤ºÍÇ½¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¤Ç°é¤Ã¤¿MF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤ÈMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï19Æü¤Î¥»¥ë¥¿Àï¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£´ÆÆÄ¸òÂå¤«¡¢Â³Åê¤«¡£¤É¤Á¤é¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£