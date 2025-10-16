ハーゲンダッツ、3年ぶりに通年チョコレートフレーバーを一新 新作『ガナッシュショコラ』で“とろけるぜいたく”を提案
ハーゲンダッツが、ミニカップシリーズの新作『ガナッシュショコラ』を11月18日から全国で発売する。通年で販売するチョコレート系フレーバーとしては約3年ぶりの刷新となり、濃密な味わいと上質な口どけを追求した新定番として登場する。
【写真】ガナッシュがとろぉ⋯気になるアイスの断面図
『ガナッシュショコラ』は、まろやかな甘みとほどよい苦みを併せ持つチョコレートアイスクリームに、濃厚でなめらかなガナッシュを閉じ込めた層構造が特徴。カカオのビター感が織りなす奥行きのある味わいと、ゆっくりと溶けていくなめらかな質感が口いっぱいに広がる。食べ進めるほどに変化する口どけと香りが、チョコレートの豊かな余韻を引き立てる仕上がりだ。
ハーゲンダッツでは、「コク深く奥行きのあるチョコレートの味わいと、なめらかな口どけに癒されるぜいたくなひとときを提供したい」としており、秋冬シーズンはもちろん、一年を通して楽しめるチョコレートアイスとして提案する。
同ブランドのチョコレート系フレーバーはこれまでも人気が高く、季節限定商品を含めて多くのバリエーションを展開してきた。今回の『ガナッシュショコラ』はその中でも“通年販売の新定番”として位置付けられ、従来よりもガナッシュの濃密さと口どけのバランスを徹底的に磨き上げたという。
チョコレートの甘み、苦み、香り、口どけという4つの要素が一体となった味わいは、寒い季節のデザートタイムをよりぜいたくにしてくれそうだ。
