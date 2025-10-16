ヌテラをぜいたくに使用した“濃厚ドーナツ”が登場 クリスピー・クリーム・ドーナツとコラボ
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、日本フェレロが運営するイタリア生まれのチョコレートスプレッド「Nutella」と日本で初めてコラボレーションし、「ヌテラ」を使用したドーナツ2種をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で、11月1日から期間限定で販売する。
【写真】人気のお菓子『ヌテラ ビーレディー』
「ヌテラ」は1964年にイタリアで誕生したヘーゼルナッツペーストをベースにしたチョコレートスプレッドで、ヨーロッパやアメリカを中心に世界中で親しまれているブランド。一方、アメリカで誕生し世界中で愛されているスイーツブランドのひとつである「クリスピー・クリーム・ドーナツ」とは、タイや韓国など海外でのコラボレーション商品を販売した実績があり、好評となった。
今回、世界で愛される2つのグローバルブランドが再び手を組み、日本国内では初めてのコラボレーション商品を展開。ヘーゼルナッツとカカオから生まれたやさしい甘さ、独特のクリーミーさと芳醇な味わいが特徴の「ヌテラ」を主役に、食感や味わいのコントラストで魅力を高めた、この冬一番の濃厚でぜいたくなドーナツ2種が誕生した。
『ヘーゼルナッツ with NUTELLA』は、ふわふわのドーナツの表面に「ヌテラ」をたっぷりコーティングし、上から細かく砕いたヘーゼルナッツをふりかけて食感にアクセントを加えた。シンプルながらも「ヌテラ」の濃厚な味わいをダイレクトに感じることができる。
『ホワイトチョコ タルト with NUTELLA』は、ふわふわのドーナツの表面にホワイトチョココーティングをつけ、ホワイトクランチをパラパラとふりかけ食感をプラス。ドーナツの穴にビスケットを入れて、その上に「ヌテラ」を穴いっぱいに詰め込み、仕上げにフリーズドライストロベリーをのせて、見た目と味わいにアクセントを添えた。ホワイトチョコと「ヌテラ」の濃厚なハーモニーを楽しむことができる商品。
また、コラボレーションを記念して、期間限定のスペシャルな特典を用意。コラボ商品を購入すると、ここでしか手に入らない限定グッズ「ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ コラボステッカー」や、人気のお菓子「ヌテラ ビーレディー」がもらえる特別キャンペーンや、コラボドーナツの写真をSNSに投稿すると抽選で100人にヌテラのお菓子とKKDのドーナツチケットがセットになった「ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ スペシャルボックス」をプレゼントされるキャンペーンなど、コラボレーションをより一層楽しめる企画も展開する。
さらに、コラボレーション期間中は、クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店が「ヌテラ」の世界観に染まる。「ヌテラ」のブランドカラーである赤と白を基調に、ヌテラのかわいらしいデザインが店内外各所に施され、フォトジェニックな空間に変身する。
