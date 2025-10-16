山形市で２年に１度開かれる「山形国際ドキュメンタリー映画祭」の表彰式がきのう開かれ、インターナショナル・コンペティション部門の大賞作品など９つの作品に賞が贈られました。

【写真を見る】山形国際ドキュメンタリー映画祭閉幕 9つの作品に賞

山形国際ドキュメンタリー映画祭は山形市で今月９日に開会しました。

最終日のきのうは表彰式が行われ、今年は９つの作品に賞が贈られました。

最も高い評価を受けた作品に贈られるインターナショナル・コンペティション部門の大賞には、フランスで活動するベン・ラッセル監督の「ダイレクト・アクション」が選ばれました。

この作品は環境破壊に抗議する活動家たちが農村にコミュニティーをつくり送った

生活を追った作品です。

今回の山形国際ドキュメンタリー映画祭では世界各国から応募されたおよそ２７００本のドキュメンタリー作品の中からおよそ１３０点が上映されてきました。期間中におよそ２万２０００人が来場したということです。

横浜から「映画が好きなので毎回来ています。一日５作品くらい見ているので２0から３０は見ていると思います」

アジア最大級のドキュメンタリー映画祭で、山形市内がドキュメンタリー作品に包まれた１週間。

次回は２年後の２０２７年に開催される予定です。