ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢Àö¤¿¤¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ë¡¡»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¾ö¤à»þ´Ö¤ò¡ÖÈè¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶¦Æ±ºî¶È¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ê38¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Ö²¦¡Ø¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥±¥¢¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡Ù¤Ë»²²Ã¡£º£Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè2»Ò½Ð»º¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¡ª½Ð»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆÁ´³«¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤òÀË¤·¤²¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢MC¤«¤é¡È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¡É¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àö¤¿¤¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¥È¡¼¥¯¡£¡Ö¾Ã½¤ä¹³¶Ý¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2»ù¤Î»Ò°é¤ÆÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö1Æü¤Ë1²ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤ì¤À¤±Á°¸þ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¿·À½ÉÊ¤Ï¹á¤ê¤â¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡ÊÀö¤¿¤¯Êª¤ò¡Ë¾ö¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤òÈè¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶¦Æ±ºî¶È¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹á¤ê¤Ï¤È¤Æ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡¢2002Ç¯¡ØÂè27²ó ¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2003Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¥°¥é¥ó¥Ñ¡Ù¤Ç½÷Í¥¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±ºî¤Ç¡ØÂè27²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯10·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢22Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦16ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤·¤¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥È¥ê¥»¥Ä¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¸å7¡§30¡Ë¤âMC¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï11·î¤ËÈ¯Çä¡£ÀÐ¸¶¤Ï¿·À½ÉÊ¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¡ª½Ð»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆÁ´³«¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤òÀË¤·¤²¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢MC¤«¤é¡È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¡É¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àö¤¿¤¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¥È¡¼¥¯¡£¡Ö¾Ã½¤ä¹³¶Ý¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2»ù¤Î»Ò°é¤ÆÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö1Æü¤Ë1²ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤ì¤À¤±Á°¸þ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¿·À½ÉÊ¤Ï¹á¤ê¤â¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡ÊÀö¤¿¤¯Êª¤ò¡Ë¾ö¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤òÈè¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶¦Æ±ºî¶È¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹á¤ê¤Ï¤È¤Æ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦16ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤·¤¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥È¥ê¥»¥Ä¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¸å7¡§30¡Ë¤âMC¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï11·î¤ËÈ¯Çä¡£ÀÐ¸¶¤Ï¿·À½ÉÊ¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£