¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B1¡ÖÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡×¤Ï15Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¡Ö¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡×¤Ë²÷¾¡¤·¡¢¥êー¥°Àï4Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£
ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»°²Ï¤È¤Î°ìÀï¡£
¥ô¥§¥ë¥«¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¡¢»°²Ï¤ÎÆüËÜÂåÉ½ À¾ÅÄ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤É 7ÅÀ¤òÏ¢¼è¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥ô¥§¥ë¥«¤ÎÆüËÜÂåÉ½ ÇÏ¾ì¤¬Ì¥¤»¤Þ¤¹¡£
Ï¢Â³¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£
Á°È¾¤ò1ÅÀ¥êー¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3¥¯¥ªー¥¿ー¤ÎÃæÈ×¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ªÈ×¡¢¥Áー¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡£
¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ç¥£ー¥×¥¹¥êー¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥ô¥§¥ë¥«¤Ï12Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÂè4¥¯¥ªー¥¿ー¤Ç¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢107ー82¤Ç²÷¾¡¡£
4Ï¢¾¡¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥ô¥§¥ë¥«¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·¼È¯³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥æ¥Ë¥Ûー¥à¤òÃå¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î37ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢19ºÐ¤Î»þ¤ËÊì¿Æ¤òÆý¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¸¥ç¥ó¥½¥óÁª¼ê(29)¡Ë
¡ÖÊì¤Ï»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤ËÆý¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢»ä¤¬19ºÐ¤Î»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢20Ç¯´Ö¤âÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»ä¤¬NBA¤ËÆþ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤â¤·Êì¤¬¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Êì¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¥ô¥§¥ë¥«¤Î¼¡Àá¤Ï18Æü¤È19Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
