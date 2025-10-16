夜、夫に求められても、応えられない。3児母になった私の、正直すぎる本音【ママリ】

母親と妻、重きを置いているのは…

母親と妻…どちらがウエイト多いですか？

私は３児のママです。3人目も計画的な妊娠、出産だったのですが、その後から8:2位の割合になっていて、心の中では主人も息子たちと一緒のカウントになることもあるほどです。基本主人は土日どちらかは休みですが、毎日定時上がりなんてなく、深夜の帰宅です。ワンオペが長く私のペースでやれる為、反対に土日にお出かけして、疲れているから沸点も低く子供たちにイライラされたり、それを抑えたりすると喧嘩になったり私のイライラもつのります。話す時間も無いためすれ違いや、誤解、喧嘩が増えました。私自信も反省していますが、スキンシップも3人目生まれてから少し避けるようになりました。というか、そんな心の余裕もないです。主人は仕事にも関わらず今日はLINEのやり取りでかなり修羅場を迎えており、帰宅後に冷静に話をする事になりました。もしかしたら離婚とか持ち出されるかもしれませんが、旦那にふさわしくなかったとか、好きという気持ちがないんじゃないか、とかの文言があり、正直嫌いでもないし大好きでもなく、パパという感じです。主人にはもう少し帰宅を早くして欲しいとか子供たちと話をしたり遊ぶ時間ができたらいいなーと思いますが仕事柄突発的に行かないといけない時もあるので理解しているし、稼いでくれてるのには感謝しています。しかし、3人目欲しいと言ったのは主人で、ずっとワンオペでは厳しいと伝えていました。勝手に少し考え方を変えたり働き方を変えたりしてくれると思っていましたが、改善なく更に忙しいです。話をしようと思えば忙しそうにあしらわれたり、社用携帯に連絡が来て話せるような感じもなく、そもそも目の前にいる子供たちの話を聞かないとで精一杯なのに、俺のウエイトどーなってるの？的な感じにとれる内容でびっくりしているし、そんなのと？と落胆、呆れもあります。妻あっての子供、旦那さんあっての子供というご家庭もあるかと思いますが、皆さんどうなんですか？？？教えて欲しいです。ちなみに私は食べるものも、何もかも子供たちを優先した方が楽なので色々我慢しても我慢とはあまり思わなくなってますが主人はこれが食べたい！と思えば私的に子供3人連れて行くのに難易度高めでも行きたいタイプの人です。私はこぼしたりするんじゃないかとヒヤヒヤして食べた気がしませんし、フードコートとかで十分と思ってしまうのです(´・ω・｀)ほぼ、愚痴となりました。すいません。今夜の話し合いが憂鬱で仕方ないです 出典：

qa.mamari.jp

子育てや仕事に追われて夫婦の時間を取るのもなかなか難しいですよね。この記事では、夫婦のすれ違いによって離婚危機に陥っているといった投稿を紹介します。ワンオペで3人の子どもを育てる投稿者さん。毎日忙しくする中で、自分自身は母親としての役割に重きを置き、夫に対しても子どもたちの父親として見るようになっていました。しかし夫はそれが不満なようで…。

子どもが生まれて、さらに兄弟が増えることで夫婦の関係性もガラリと変わってしまうこともあるでしょう。日々の子育てと家事で頭の中がいっぱいになり、母親と妻を同時にこなすのは難しいもの。夫は唯一自分で自分のことをしてくれる存在だと気を抜いてしまう部分もあると思います。それが夫にとっては、ないがしろにされていると感じるのかもしれませんね。



お互いにやるべきこともあって向き合う時間も少ないと、なかなか気持ちを伝えあうのも難しいですね…。

子どもが生まれると少なからず夫婦の役割にも変化が…

3人いて、上のお子さんは自我や主張が強くなってくる時期、真ん中のお子さんもアレは嫌これは嫌自分でやりたいとか言い出す時期、下のお子さんはまだまだ赤ちゃんに見えて離乳食とかはいはいとか目が離せなくなってくる時期、、、勝手な想像ですが、子どもさんみんなグッと成長していくけどそれぞれにまだまだ手のかかる時期だと思います😀

そりゃ大変ですよね💦ワンオペですし💦



上のお子さんが小学校入ってしっかりしてきたら少し楽になりそうですが、長い目で考えると、今の状況は育児の山場の一つのように思います。

正直言って旦那さんどころではないですよね💦

それは旦那さんにもわかってもらいたいですね💦💦



俺のウエイト…今はそんな言葉自体私なら聞きたくないです。

一緒に考えて乗り越えて欲しいのにって思っちゃいます。 出典：

qa.mamari.jp

心に余裕があれば夫婦の時間も持てるかもしれません。しかし、ほぼ一人で子どもたちを見ている状況では、子どもから目を話すわけにもいきませんし、出かけたりご飯を食べるときでさえも常に神経をとがらせているので疲ればかり溜まりますよね。



夫の方も投稿者さんの知らない多くの苦悩があるのかもしれませんし、この機会にお互いの状況を伝えあって夫婦でどう補い合えるかとことん話すのもいいのではないでしょうか。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）