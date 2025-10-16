【粁】はなんて読む？単位を表す難読漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「粁」はなんて読む？ 「粁」という漢字を見たことはありますか？ おそらく見慣れない漢字でしょう。 これは、ある単位を表す難読漢字です。 いったい「粁」はなんと読むのでしょうか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「キロメートル」でした！ アルファベットで「km」と書き、メートル法における長さの補助単位です。 道路標識などで頻繁に目にする単位ですよね。 単位の難読漢字は、ほかにも「粍（ミリメートル）」や「糎（センチメートル）」などがあります。 身近な言葉なのに、漢字にすると読めない！そんな面白い難読漢字ですよね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部