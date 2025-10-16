今年の受賞者は誰に？K-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」本日17時ノミネーション発表！投票もスタート

K-POPを世界に発信し、新たな方向性と未来を切り開いてきたグローバルK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」が、本日（16日）、ノミネーション発表とともに「FANS’ CHOICE」第1次投票を開始する。

【写真】「MAMA 2024」の現場レポ

Mnet Japanでは、本日16日17時から「2025 MAMA AWARDS」ノミネーション発表特番を放送。各部門の候補アーティストと作品を初公開する。司会はアナウンサー出身のイ・ヘソンと音楽評論家のキム・ヨンデが務める予定だ。

ノミネーション発表の直後から、K-POPファンによる「FANS’ CHOICE」第1次投票がスタート。投票期間は10月16日18時から10月26日23時59分までとなっている。投票はグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」および「X（旧Twitter）」でのハッシュタグ投稿を通じて参加可能で、詳細はMnet Plus内で確認できる。

（画像＝Mnet）

「FANS’ CHOICE」の候補者は、「MAMA SUPER FAN」が男女50組の候補を選出する予選投票を通じて決定される。昨年新たに導入されたこの「MAMA SUPER FAN」制度により、世界中のファンの声をより迅速かつ公平に反映できるようになった。MAMA SUPER FANは、K-POP文化の価値を広めるグローバル公式アンバサダーとして活動している。

今回の「2025 MAMA AWARDS」では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果に加え、音源・アルバム販売データ、さらに韓国内外の音楽業界専門家による審査を総合し、最終的な受賞者と作品が選出される予定だ。

さらに今年の「2025 MAMA AWARDS」では、電子決済サービス大手のVisaがタイトルスポンサーとして参加。現地時間11月28日・29日の2日間にわたり、アジアの大型イベント拠点として注目を集める香港のKai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）で開催される。公演は各種デジタルプラットフォームを通じ、リアルタイムで全世界へ同時配信される予定だ。

世界中のK-POPファンが一体となって楽しめる、真のグローバル授賞式に注目が集まる。