SUPER EIGHT横山裕、WEST.への豪華差し入れが話題「愛を感じる」「すごい量」
【モデルプレス＝2025/10/16】WEST.の桐山照史が10月15日、自身のInstagramを更新。SUPER EIGHTの横山裕からの差し入れを公開した。
【写真】横山裕「すごい量」WEST.に豪華差し入れ
WEST.は、10月12日、13日に大阪・万博記念公園で初の主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」を開催。桐山は「横山くんからおにぎりの差し入れ頂きました」とオープニングゲストとして出演した横山からの大量の差し入れのおにぎりとそれを1つ手にした自身の写真を公開した。
また、おにぎりを食べている場面や、おにぎりを持ったメンバーの小瀧望との2ショットも披露した。
この投稿に、ファンからは「横山くん優しい」「関西の絆」「いい先輩」「すごい量」「愛を感じる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】横山裕「すごい量」WEST.に豪華差し入れ
◆桐山照史、横山裕からの差し入れ公開
WEST.は、10月12日、13日に大阪・万博記念公園で初の主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」を開催。桐山は「横山くんからおにぎりの差し入れ頂きました」とオープニングゲストとして出演した横山からの大量の差し入れのおにぎりとそれを1つ手にした自身の写真を公開した。
また、おにぎりを食べている場面や、おにぎりを持ったメンバーの小瀧望との2ショットも披露した。
◆桐山照史の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「横山くん優しい」「関西の絆」「いい先輩」「すごい量」「愛を感じる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】