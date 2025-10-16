アンミカ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/16】モデルでタレントのアンミカが15日、自身のInstagramを更新。雰囲気をガラリと変えたヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】アンミカ「一瞬誰かと」「ゴージャス」話題の別人級ヘア

◆アンミカ、重めバングスタイル披露


アンミカは「昨日は、50周年を迎えた明治の『きのこの山』とコラボしたファッションショーを開催した、コシノジュンコさんのコレクションに行って参りましたよ」とイベントに登壇したことを報告。「コシノジュンコさんをイメージして」とアンミカも重めのバングが印象的なヘアスタイルとなっており、ブラックドレスを着こなした姿を披露している。

◆アンミカの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと思いました」「東洋の美」「ゴージャス」「オーラ半端ない」「どんなヘアスタイルも素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

