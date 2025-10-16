クリス・ヘムズワース主演の映画『タイラー・レイク -命の奪還-』シリーズのドラマ版に出演する11名の新キャストが発表された。米が報じている。

アンディ・パークスのグラフィックノベル『Ciudad（原題）』を原作にした映画『タイラー・レイク』シリーズは、ヘムズワース演じる傭兵タイラー・レイクが危険な救出任務に挑むアクション映画。『アベンジャーズ』シリーズのアンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟が製作を務め、2020年に第1作『タイラー・レイク -命の奪還-』、2023年に続編『タイラー・レイク -命の奪還-2』が登場。いずれも記録的な大ヒットとなった。

全8話構成となるドラマ版の概要は、次のように紹介されている。

「アクション満載のスリラーで、一人の傭兵がリビアで人質を救出する危険な任務に挑む。敵対する勢力や冷酷な殺し屋に挟まれ、彼は生死を分ける選択を迫られるとともに、深い心の傷とも向き合わなければならない。このシリーズは、極限状態に追い込まれたキャラクターたちのトラウマや裏切り、そして道徳的な葛藤を描く。」

新キャストとして発表されたのは、「アイアン・フィスト」（2017-2018）『アフター・アース』（2013）のサッシャ・ダーワン、『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）のロス・マッコール、『ダーク・スクール』（2018）のピップ・トレンス、『ハムネット』（2025）のサム・ウルフ、『Once Upon a Time in Gaza（原題）』（2025）のマイケル・ザナニリ、『Palestine 36（原題）』のリヤド・スリマン、「キャシアン・アンドー」シーズン2のムハンナド・ベン・アモール、『FEMME フェム』（2023）のアーロン・ヘファーナン、「ベイカー街探偵団」（2021）のジョジョ・マカリ、『ミッキー17』（2025）のテオ・オグンディペ、『愛しい人から最後の手紙』（2021）のエマ・アップルトン。いずれも演じるキャラクターの詳細は不明だ。

の傭兵役は、『最強のふたり』（2012）「Lupin/ルパン」（2020）などのオマール・シーが演じる。すでに、『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』（2023）のボイド・ホルブルック、「ゲーム・オブ・スローンズ」（2011-2019）のナタリー・ドーマー、『私のニューヨーク』（2018）のワリード・ズエイター、「ムーンナイト」（2022）のメイ・キャラマウィ、『ブレス しあわせの呼吸』（2017）のエド・スペリーアスの出演が決定している。

脚本・製作総指揮・ショーランナーは、「ウォーキング・デッド」シーズン1＆2でショーランナーを務めたグレン・マザラ。製作総指揮には、ルッソ兄弟の制作会社AGBOよりアンソニー、ジョー、アンジェラ・ルッソ＝オトストット、スコット・ネメス、クリス・カスタルディが参加し、映画版で監督を務めたサム・ハーグレイブ、エリック・ギター、ピーター・シュウェリンも名を連ねている。

なお、『タイラー・レイク ―命の奪還―』第3作（タイトル未定）の撮影は、2026年に延期される見込みだ。

