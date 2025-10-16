これから入院するみんな！」出産控えた女性が投稿、推しのDAISO商品に1500いいね「いいかも」【ママリ】

機能性◎優秀な100均グッズ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「そうなの？」と驚いたり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

皆さんは100均で買い物をするのは好きですか？さまざまな商品があり、アイデア次第でその使い方のバリエーションも豊富です。シンプルだけど、多機能でとても優秀なものがたくさんあります。一つ持っていると、さまざまな場面での活躍が期待できそうですよね。





投稿者のぽん☺︎｜0m🍒👶さん。入院するにあたって、用意したダイソーのグッズがとても便利だと言います。早速見てみましょう。そんな時に役に立つライフハックとは？

バッグインバッグをメインに使うというアイデアが紹介されていました。ポケットがたくさん付いているバッグインバッグは、細かい持ち物が多く、すぐに取り出したい場面もある入院時にぴったり。とても実用的で、目からウロコの工夫ですよね。



この投稿には1500件もの「いいね」が集まり、大きな反響がありました。入院だけでなく、旅行などさまざまなシーンで活躍しそうです。ぜひ参考にしてみてください。



眼科医が災害時のために伝えておきたいことに2.1万いいね

眼科医であり、ライターもされているドクターK＠眼科医パパ(@doctorK1991)さんの投稿です。普段からコンタクトを愛用している人にとって、眼鏡はほとんど出番がないものかもしれません。自宅では眼鏡だという人もいれば、そもそも持っていないという人もいるのではないでしょうか。



しかし、いざという時に備えて眼鏡は必要だとドクターKさんは言います。その理由とは？

あのー…何度も伝えているのですが、コンタクトをしている方は、眼鏡を作った方が良いです。「まぁ、なんとか大丈夫か」と思っている方はいませんか？災害が多い日本で、有事にコンタクトを管理するのは難しくなります。ぜひコンタクトをお持ちの方は眼鏡も作っておいてください。

頻繁に地震や台風などの自然災害が起きる日本。普段の生活ではとても便利なコンタクトですが、災害時には清潔を保つこと自体が難しくなります。



不衛生な手で触ったコンタクトを、目に入れるわけにはいきません。短期ならまだしも長期の避難などが必要な場合は、コンタクトを付け続けるというのはあまり現実的ではないですよね。眼鏡であればどんな環境でも使えますし、コンタクトのように管理は不要ですからその点でも災害時にはぴったりです。



この投稿に「東日本大震災でライフライン全てストップ状態を経験してから、コンタクトをやめました。なにせ飲み水を確保するのが精いっぱいの状態で、コンタクトを衛生的に管理するのが困難だったので。先生のおっしゃるとおり、眼鏡はいざという時必要です。(なんなら眼鏡も複数あった方が良いかも)」という実際に震災を経験した方からのコメントがありました。



眼鏡も複数あると安心というのは納得。何があるかわからないのが災害の現場ですから、備えは十分にあった方が安心できそうですね。普段はコンタクトだという方も、これを機に眼鏡を複数準備し、防災グッズと一緒にまとめておくのがおすすめです。

ふっくらハンバーグ、失敗しない焼き方のコツに4.7万いいね

ぼく◒レシピ試作垢(@bokun_bokun)さんの投稿です。お店で食べるハンバーグは、肉汁が溢れ出しジューシーで美味しいですよね。自宅で作るとパサついたり、見た目はいいのに中が生焼けだったりと、なかなかお店のように作れないものではないでしょうか。



さまざまなレシピがあるものの、どれがいいのかよくわからず結局いつものやり方で作ってしまう…という方もいるはず。ぼく◒レシピ試作垢さんが紹介していたのは、ふっくらジューシーなハンバーグを作るコツ。すぐに試してみたくなる、簡単で真似しやすいコツとは？

これは自分が気をつけているハンバーグを作るコツなんだけど…



手に油を薄くぬって、表面のひび割れがない形にしてから、片面を焼く。裏返して軽く焼いたら(約2分)、酒を入れて蒸し焼きに(約7分)。蓋を開けずに5分待って余熱で火を入れれば、旨みが外に流れないふっくらハンバーグができるってわけ！

まずは手に油を薄く塗り、表面をツルッとするように成型するのがポイント。ひび割れてしまうとそこから旨みが流れてしまうのですね。焼くときは、弱めの中火で両面に焼き目をつけたら料理酒を入れ、ふたを閉め弱火でじっくりと蒸し焼き。さらに余熱で火を通せば、ふっくらとしたハンバーグになるそう。



この投稿に「丸みが美しすぎる」「蒸し焼きと余熱の使い方が秀逸」「不用意に触らないのも鉄則」というリプライがついていました。こんな風に厚みがあって丸いハンバーグが家で作れたら最高ですよね。成型と火力に気をつけ、ふっくらハンバーグ作りに、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

