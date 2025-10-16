A型男性の好きなタイプとは？好印象を与える女性９パターン
「几帳面」「真面目」というイメージがあるＡ型男性。そんなＡ型男性に好意をいだいてもらうには、どんな振る舞いをするべきでしょうか。『スゴレン』Ａ型男性読者の意見を参考に「Ａ型男性に『好きになりそう』と好印象を与える女性」を紹介します。
【１】料理を振る舞うなどして家庭的なイメージを与える
「かなりキレイ好き」（２０代男性）など、清潔な人も多いＡ型男性は、家事が得意な良妻賢母を好む傾向にありそうです。ただ手料理を振舞うだけでなく「ビタミンがたっぷりとれるよ」など栄養素まで考慮すると「いい奥さんになりそう」と株が上がるでしょう。
【２】度を超さない程度の自由奔放さやわがままさを見せる
「自由奔放な人に憧れる」（３０代男性）など、常識的なタイプのＡ型男性の中には、とっぴな行動が新鮮にうつることもあるようです。ただし、毎回わがままばかりを言うと新鮮さもなく「手に負えない女性」と引かれるだけなので、注意したいところです。
【３】とにかく笑顔で接し、「癒し系女子」を目指す
「意見を押し付けられるのは苦手」（２０代男性）など、Ａ型男性の中には強い女性に尻込みしがちな人もいるので「あなたの味方ですよ」という気持ちで接することが必要かもしれません。笑顔はもちろん、「おもしろい！」など男性の発言にポジティブなリアクションをするのも好印象でしょう。
【４】悩みや愚痴などの話をしっかりと聞いてあげる
「悩みを軽くあしらわれたら凹む」（３０代男性）など、繊細な人も多いＡ型男性には常に真剣に対応することが重要のようです。しっかりと話を聞いた上で「私だったらこう思うよ」などと意見を伝えると「またこの子に相談したい」と頼ってくる男性は多いでしょう。
【５】「のどかわいていない？」など日頃から細やかな気遣いをみせる
「わりと周りを気にしちゃう…」（２０代男性）など、周囲の反応に敏感なＡ型男性は、自分と同じく気配りができる女性に心を許しやすいようです。男性を気遣うだけでなく「○○くんてやさしいよね」などと普段の行動を褒めると、Ａ型男性は喜んで仲良くなりたがるでしょう。
【６】積極的に話しかけるなどして、マメに連絡をとる
「自分からのアプローチは苦手」（２０代男性）というように、恋愛に消極的なタイプも少なくないＡ型男性は、女性からの積極的な行動を待っている場合もあるようです。とはいえ、忙しいときにしつこく言い寄ると「空気が読めない子」と逆効果になる危険性があるので気をつけたいところです。
【７】「あなた無しでは生きていけない」と思いっきり頼る
「悩んでいる子は助けてあげたい」（１０代男性）など、責任感が強そうなＡ型男性は「頼れる兄貴分」という立ち位置に居心地の良さを感じるようです。「○○さんに相談したら元気になった！」など頼りがいがある人だと伝えるとＡ型男性は手放しに喜ぶでしょう。
【８】デートの時間に遅れないなど時間をきっちり守る
「時間厳守は当たり前」（２０代男性）など、Ａ型男性は真面目な性格の人が多く、女性に対しても「約束事を守る」ことに重きを置くようです。どうしても約束に間に合わなそうな場合は前もってきちんと理由を伝えると「だらしない子」と思われずに済みそうです。
【９】「すごーい！」「素敵！」と、とにかく褒めちぎる
「じつは自分に自信がないかも…」（２０代男性）など、弱気なところがあるＡ型男性にとって、男のプライドをくすぐってくれる女性は魅力のようです。ただし、たいしたことがなくても大げさにほめちぎると、かえって「軽すぎて信用できない」と思われるので注意しましょう。
コラム中に書かれている血液型の特徴は、あくまで読者から寄せられた一部の意見です。血液型と性格の関連性に科学的根拠はありません。円滑なコミュニケーションのためのヒント程度に楽しんではいかがでしょう。（富岡由郁子）
