µµÅÄµþÇ·²ð¡¢¾¾ËÜ·½Í¤¡¢ÅÏÊÕ³¤¤é¤¬»²Àï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé£±£°£°£°Ëü±ß¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¶½¹Ô²ñ¼Ò£Ä£Á£Î£Ç£Á£Î¤¬£±£¶Æü¡¢Âç¶¶¥¸¥à¤È¶¦ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥È¥ë¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé£±£°£°£°Ëü±ß¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Î½Ð¾ìÁª¼ê£±£µ¿Í¤È¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼£²¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê£Ê£Â£Ã¡Ë¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î£Áµé¡Ê£¸²óÀï°Ê¾å¡Ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü±ß¤òÁè¤¦¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤äÆüÄø¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯£³·î¤Î£µÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤ò¹Ô¤¨¤º·×ÎÌ¼º³Ê¤È¤Ê¤ê²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤¿Á°ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦¾¾ËÜ·½Í¤¡Ê£²£¶¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Û¤«¡¢Á°£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µéµé²¦¼Ô¡¦ÅÏÊÕ³¤¡Ê£²£²¡Ë¡á¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡á¡¢ÆüËÜÆ±µé£±°Ì¡¦º½ÀîÎ´Íµ¡Ê£²£¶¡Ë¡á²Æì¥ï¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥°¡á¡¢Æ±£²°Ì¡¦¤½¤ì¤¤¤±ÂÀ°ì¡Ê£³£³¡Ë¡á£Ë£ÇÂçÏÂ¡á¡¢Æ±£³°Ì¡¦ÌÚÂ¼Ï¡ÂÀÏº¡Ê£²£¸¡Ë¡á½Ù²ÏÃË»ù¡á¤é¾å°Ì¥é¥ó¥«¡¼¤â»²Àï¡£¤Þ¤¿¡¢£²£µÆü¤Ë¥¥ë¥®¥¹¡¦¥Ó¥·¥å¥±¥¯¤Ç¸µÀ¤³¦£³³¬µé²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¥¨¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤È£µ£¸¥¥í·ÀÌó£±£°²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡ÖµµÅÄ£³·»Äï¡×¤Î¤¤¤È¤³¤ÇÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé£·°Ì¤ÎµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í£Ò¡á¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤ÏÍ¥Àª¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾¡¼Ô¤ò·èÄê¡£·ç¾ìÁª¼ê¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡½Ð¾ìÁª¼ê¡Ê½çÉÔÆ±¡¢¿ô»ú¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÎÆüËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë
ÅÏÊÕ³¤¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¢£·¡Ë
Ê¡°æ´ÓÂÀ¡ÊÀÐÅÄ¡¢£¹¡Ë
ÌÚÂ¼Ï¡ÂÀÏº¡Ê½Ù²ÏÃË»ù¡¢£³¡Ë
ÀÐ°æÎ¶À¿¡Ê¶â»Ò¡¢£±£³¡Ë
ÂçÃ«¿·À±¡Ê¿¿Àµ¡¢£µ¡Ë
µµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£Í£Ò¡Ë
º½ÀîÎ´Íµ¡Ê²Æì¥ï¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥°¡¢£±¡Ë
¤½¤ì¤¤¤±ÂÀ°ì¡Ê£Ë£ÇÂçÏÂ¡¢£²¡Ë
ÌÚÃ«Î¦¡Ê£Ë£ÇÂçÏÂ¡¢£¶¡Ë
´äºê°ìµ±¡Ê¾¡µ±¡Ë
¾¾ËÜ·½Í¤¡ÊÂç¶¶¡Ë
±Ñ¹ë¡ÊÎÐ¡¢£±£´¡Ë
Î¶²¦¡Ê³Ñ³¤Ï·¡¢£¸¡Ë
¸þ»³ÂÀÂº¡Ê£Ä£Á£Î£Ç£Á£Î¡Ë
µíÅçÎ¶¸ã¡ÊÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ë
¡¡¢¡¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¡Ê½Ð¾ìÁª¼ê¤Î²ø²æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë½Ð¾ì¡Ë
¿·°æ»ÖÆ»¡Ê¹õºê£Ë£Á£Î£Á£Ï¡Ë
°ÂÂ¼åºÎï¡ÊÀôËÌ¡Ë