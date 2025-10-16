“寿命100年”の充電池を実現へ 新・炭素素材で目指す“驚異の性能”
スマートフォンやノートパソコンなど電子機器のモバイル化が進み、今や生活に欠かせないのがリチウムイオン電池だ。
“寿命100年”の充電池を目指し新素材の開発に取り組むのが、今回の開拓者、東北大学発ベンチャーの3DC・黒田拓馬CEO。
黒田が量産化を始めようとしている新たな炭素素材「GMS」は、中が空洞の3D構造になっていて、バッテリー火災の原因となる電池の膨張による変形を抑えたり、電池の劣化を防ぎ、長寿命化を可能にしたりするという。
さらには、急速充電や高出力化にもつながるという驚きの新素材だ。
今後、自動運転車や情報端末の進化などによる“超・電動社会”に挑もうと奮闘する開拓者に、作家・相場英雄が斬り込む。
10月18日（土）は「“充電池革命”に挑む新素材」を放送。
出演：相場英雄（作家）、大浜平太郎（テレビ東京報道局解説委員）
開拓者：3DC 黒田拓馬CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
