研ナオコ「うちのメロちゃん、本日で7さい」 誕生日を迎えた愛犬の“お祝いショット”紹介「わ〜ぁ可愛い」「健康でずっとナオコさんご家族と一緒に過ごせますように」
歌手の研ナオコ（72）が14日、自身のインスタグラムを更新。「うちのメロちゃん、本日で7さい」とつづり、誕生日を迎えた愛犬の最新ショットを披露した。
【写真】「わ〜ぁ可愛い」「プレゼントお気に入りですね」7歳を迎えた研ナオコの愛犬・メロちゃん
「みんなでお祝いしました」と明かし、気に入ってくれたという新しいおもちゃで遊ぶ愛犬・メロちゃんの写真をアップ。さらに「我が家に来た時は小さかったなー」と、メロちゃんの小さいころの写真も紹介した。
コメント欄には「メロちゃんのお誕生日おめでとうございます」「わ〜ぁ可愛い」「ほほ笑ましいお写真」「かわいいプレゼントお気に入りですね」「癒やされます」「健康でずっとナオコさんご家族と一緒に過ごせますように」など、祝福の声が寄せられている。
