キョロちゃんとサンリオキャラクターズが夢のコラボレーション シナモンデザインの『チョコボール＜北海道ミルク＞』が期間限定登場
森永製菓は、サンリオの人気キャラクターのシナモロールとコラボレーションした『チョコボール＜北海道ミルク＞』を21日より期間限定で新発売する。
【写真】今だけのかわいすぎるパッケージ！4種の商品概要
また、定番のピーナッツ・キャラメル・いちごもポムポムプリン・ポチャッコ・マイメロディとおそろい衣装でコラボした限定デザインで10月下旬より期間限定で発売。また、対象の『チョコボール』を購入すると、オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンも実施する。
『チョコボール＜北海道ミルク＞』は、サクサク食感のビスケットを北海道産全粉乳を使用したまろやかな味わいのホワイトチョコレートでコーティング。パッケージには、牛柄のキョロちゃんとキョロちゃんキャップをかぶったシナモロールがデザインされている。
