『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』とサンリオがコラボ キティがらいおんくんに変身
TBSグロウディアは、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』とサンリオの『サンリオキャラクターズ』のコラボレーション商品を発表した。
【写真】巾着＆エコバッグなど実用性も！コラボグッズ一覧
31日から11月14日にキデイランド16店舗にて、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』と『サンリオキャラクターズ』とのコラボレーショングッズを発売。世代を超えて長らく愛され続ける、ギンビス社の国民的お菓子『たべっ子どうぶつ』の初の映像化作品となるフル3DCGアニメーション映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』と、たくさんの人に寄り添い、世界中に笑顔を届け続けているサンリオキャラクターズとの初のコラボレーショングッズを展開する。
（C）ギンビス
（C）劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会
（C）2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. L662966
