『ハンター×ハンター』久々にキルア描く！ 冨樫義博の落書きに「掲載間近ですか！？」「いつもと違う」
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が15日、自身のXを更新し、キルアを描いたホワイトボードを公開した。
【写真】指から電撃！冨樫先生が描いた『H×H』キルアの落書き
連日のように最新原稿の進捗状況や新イラストを投稿しているが、この日はキルアを描いたホワイトボードを投稿。前日にはゴンを描いており、ネット上では「きゃ〜 最高なんですけど！」「いつもと違う余裕のある冨樫先生」「クラピカが見たいです！」「掲載間近ですか！？」などの声があがっている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
