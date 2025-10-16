10月16日は“ボスの日”！『キム課長とソ理事』など…「ABEMA」で見られる“上司”をテーマにした韓国ドラマ4選
10月16日は“ボスの日”。本記事では「ABEMA」で見られる“上司”をテーマにした韓国ドラマ4選『内省的なボス』『キム課長とソ理事〜Bravo! Your Life〜』などを紹介。仕事に恋に葛藤する“ボス”たちが登場し、上司と部下の関係性をテーマにした注目作となっている。
【写真】スーツが素敵！ポーズを決めるジェジュン
■『キム課長とソ理事〜Bravo! Your Life〜』
2PM・ジュノら豪華キャストが出演。会計士キム・ソンニョン（ナムグン・ミン）は、金のために企業に入るも、次第に正義感に目覚めていく。対立するソ理事（2PM・ジュノ）とのやりとりを通じて、“真の上司像”を見出していく物語。シニカルな笑いの中に“上司とは何か”を問う社会派ドラマ。ナムグン・ミンの軽妙な演技が冴え渡る笑いと感動を両立する痛快ヒューマンコメディ。
■『ボスを守れ』
日本で圧倒的な人気を誇るジェジュンの初主演作。問題児な御曹司チャ・ジホン（チソン）のもとに、熱血秘書ノ・ウンソル（チェ・ガンヒ）が配属されるところから始まり、頼りないボスを支えるうちに、2人の距離が次第に縮まっていく姿を描く。ジェジュンは問題児な御曹司チャ・ジホンのいとこのチャ・ムウォン役を熱演。わがままボスと庶民派秘書の掛け合いがテンポよく笑えるラブコメディ。コミカルなオフィス劇とロマンスのバランスが絶妙な名作となっている。
■『内省的なボス』
広告会社を率いる“幽霊社長”ことウン・ファンギは、人前に出ることが極度に苦手。そんな彼の前に現れた明るく行動的な新入社員ロウンが、彼の心を少しずつ動かしていく姿が描かれる。職場でのロマンスとヒューマンドラマの両方を味わえるヒーリング系韓国ドラマ。
■『初対面だけど愛してます』
完璧主義の上司・ミニクが、ある事故をきっかけに「顔を認識できない失顔症」を発症。唯一信頼する秘書・ガリとの関係が、思わぬ方向へ発展していく。冷徹な上司が少しずつ人としての温かさを取り戻す過程を描き、職場の上下関係が心の距離に変わる瞬間を描いた癒し系オフィスラブストーリー。
