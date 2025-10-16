お笑いコンビ黒帯、2人そろって結婚発表「やったぜ！」喜び
お笑いコンビ・黒帯の大西進、てらうちが15日、コンビ同時に結婚を発表した。
【写真】黒帯、結婚報告のショット
同日に大阪・よしもと漫才劇場で開催した主催ライブ『黒帯てらうちとエルフはるのよりを戻すライブ』にて発表。コメントを寄せた。
大西は「ファンの皆様、ライブに関わってくださったみなさん、ありがとうございます。この度結婚しました。ご祝儀代わりに配信買ってください」と呼びかけ。自身のXでは「コンビでキモいタイミングで結婚してみた」とコメント。2人でサムアップする写真を添えた。
てらうちは「ちょっとややこしいですが、はるとじゃなくほかの人と結婚しました！やったぜ！」と喜びをつづり、自身のXでは「結婚しました（マジ）」とコメントした。
黒帯は、てらうちと大西進によるお笑いコンビ。2010年10月に結成。18年から24年まで、7大会連続で『M-1グランプリ』準々決勝で敗退した。
