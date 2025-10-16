ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発が決まった大谷翔平選手が日本時間16日、会見に出席。ここまで先発で素晴らしい投球を続けている山本由伸投手について言及しました。

第1戦でブレーク・スネル投手が8回無失点、そして第2戦の山本投手が初回被弾以降、スコアボードに「0」を並べ9回111球を投げ、被安打3、7奪三振、与四球1、1失点でメジャー初完投を披露しました。そんな先発陣に対し、「もちろん素晴らしいピッチングでしたし、頼もしいピッチングだったので」と振り返り、続けて「もちろん、僕もそれに負けないくらい投げられれば素晴らしいなとは思いますけど、長いイニングを投げるよりまずは最少失点、ゼロに抑えていく、それを中継ぎ、もしくは後ろにつないでいくのが一番大事だなと思うので。先制点を与えないことが先発投手にとっては大事なことじゃないかなと思います」と自身の先発に向けても意気込みました。

山本投手のポストシーズンでの完投は日本人メジャーリーガー歴代初の快挙となりました。さらに、メジャー全体では2017年に当時アストロズのジャスティン・バーランダー投手がヤンキース戦で完投して以来8年ぶり。ドジャースでは21年ぶりの大記録となりました。

そんな山本投手について、「本当に素晴らしい出来というか文句のつけようがないピッチングだったと思うので。由伸のピッチングを見ながら、スネル、グラスノーもそうだと思いますけど、自分が投げる時に、ゲームプランだったりとか、再確認する、ゲームの中でそういう感じで見ていたので。球数的に最後は100球を超えていましたけど、最後まで変わることなく、安定した素晴らしいピッチングだったなと思います」と惜しみない絶賛の言葉を述べました。