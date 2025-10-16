タレントの梅宮アンナ（53）が16日、都内で食品宅配専門スーパー「オイシックス」とのコラボ商品発売記念イベントに出席した。今年5月に結婚したアートディレクターの世継恭規氏と初めて夫婦で調理実演を行った。

同社は昨年5月からがん治療、治療後の食生活に寄り添ったミールキットのサービスを提供している。乳がん検診の早期受診を啓発する毎年10月の「ピンクリボン月間」に合わせて、昨年8月に乳がんを公表した梅宮とコラボ商品2種類を開発した。

この日はコラボ商品のひとつである「あっさりきのこのおろしハンバーグ＆ひじきとにんじんの炒め煮」の実演調理を敢行。包丁を使わずに電子レンジなどで簡単に作ることのできる商品。世継氏は自宅にないという電子レンジの使い方に戸惑う場面もありながら、息の合った動作でわずか10分ほどで主菜と副菜の2品を作り上げた。

一度、家電量販店に電子レンジを買い物に行ったというが購入には至らなかった。梅宮は「たぶんデザインが気に入らないんだと思いますと旦那の思考を推察しながら「でも私はひたすら待ってます」とおねだり。すると世継氏は苦虫を潰した表情をうかべながら「買うことにしたんで」と妻への愛をみせた。