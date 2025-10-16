日本ハムは16日、時代の顔を表彰する人気女性誌「anan」の「anan AWARD 2025」で「アスリート部門」を受賞したと発表した。

今年3月26日発売号の特別版で、松本剛外野手、伊藤大海投手、山崎福也投手、水谷瞬外野手、田宮裕涼捕手の5人がプロ野球団として初めて表紙を飾った。予約殺到で発売から4日で完売し、その後に重版となる異例の反響があった。

マガジンハウスは「変化や挑戦を柔軟に受け入れて、選手そしてスタッフ全員が“大航海”を体現する活躍を見せる北海道日本ハムファイターズ様。チャレンジャーとして誰よりも野球を愉しみ、ファンを愉しませる皆さまに、「anan AWARDアスリート部門賞」をお贈りしたいと思います」とコメントした。

受賞を受け、田宮は「初めて雑誌ananの撮影に参加させていただき、光栄でしたし、このような賞までいただき大変うれしいです」、水谷は「最初は恥ずかしさもありましたが、（撮影の）世界に入りきらないといいものは作れないと思ったので、モデルになりきって撮影に臨みました。本当にいい経験をさせていただきました」とそれぞれコメントした。