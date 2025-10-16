秋の味覚『アケビ』。姿かたちは知っていても、実際に食べたことがない人も多いでしょう。漫画家・ワンコロもちべヱさんの作品『あけびを食べよう』では、これまでアケビを食べたことのなかった作者がアケビ料理に挑戦する様子が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約5400件もの「いいね」を集めました。



ある日、主人公はアケビをもらいます。しかし食べ方を知らなかった主人公は、山育ちの母に教わりながら食べてみることに。母によると、アケビは両端から軽く押すと皮が割れて中身が取り出しやすくなるそうです。



この話を聞いた主人公は実際にアケビを押してみると、皮がきれいに裂けました。中の白い部分を食べ、種は渋いので噛まずに捨てると良いそうです。説明を聞いた主人公は、いよいよアケビを実食します。



主人公は「思ったよりあっま！バナナより甘ったるい！」と、予想以上の甘さに驚きました。また、その昔バナナが高級品だった時代に、母はアケビを“バナナ”と言われて食べさせられていたそうです。



また山形のほうでは、アケビの皮にキノコやひき肉を詰め味噌で味付けをして食べるんだそう。主人公は、早速『アケビの皮の肉詰め』にチャレンジします。



食べてみた感想は「おいしい！」「最初だけ残らない苦みが来て、味噌も合う！シソは大正解だったし、ミョウガを加えてもよかったな〜」と、アケビの実よりも皮の方がお気に入りになりました。



後日、主人公が母にアケビの皮の感想を伝えると、母は「ほんとに食べるのね〜！」と驚きました。しかし皮に馴染みのない母は、食べずに結局捨ててしまっていたのでした。



同作についてSNS上では「アケビ食べたことないから興味ある！」「昔よく食べてた」などさまざまな声が寄せられています。そこで作者のワンコロもちべヱさんに話を聞きました。



―なぜアケビを食べた記録を漫画にしようと思ったのでしょうか。



日常エッセイブログなので描く話題は日々変わるのですが、食べることが好きなので話題にしやすいのと、この日はアケビを調理までしたし描かないと勿体ないなと考えたのだと思います。



―結局お母さんはアケビの皮は食べずじまいだったのでしょうか。



はい、食べませんでした。山形の方で「中捨ててた」とコメントもあったので、見えてる世界が違うのでしょうね（笑）



―読者の皆さまへ宣伝やメッセージをお願いいたします。



日常のちょっとした楽しかったことや、やっちゃったことをSNSやブログに描いています。



月イチで食やダイエットの話も連載しているので、よかったらのぞいてみてください！



