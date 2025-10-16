¡ÚËèÆü¤Î¸¥Î©¡ÛÇã¤¤Êª¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¡©¡¡·è¤á¤Æ¤«¤éÇã¤¤Êª¤¹¤ë¡©¡¡Â¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡¡
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¸¥Î©¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤Ë¸¥Î©¤ò·è¤á¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¸¥Î©¤ò·è¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¡©
¡Ö¸¥Î©¤ò·è¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ëÇÉ¤¬58.8¡ó¤È¤ä¤äÂ¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸¥Î©¤ò·è¤á¤Æ¤«¤éÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯ÇÉ¤â41.2¡ó¤È°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È¥Õ¥¸»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬²È¤ÇÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¸¥Î©¤ò·è¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¿Í¤¬58.8¡ó¡¢¡Ö¸¥Î©¤ò·è¤á¤Æ¤«¤éÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¡×¿Í¤Ï41.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸¥Î©¤ò·è¤á¤ë¿Í¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÆÃÇä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦Êª²Á¹â¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆü°Â¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦°Â¤¤¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¤½¤ÎÆü¤Î³ä°úÉÊ¥»¡¼¥ëÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤«¤é¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¤ªÅ¹¤ÎÆÃÇä¤äÁ¯ÅÙ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤É¤ó¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«·è¤á¤¿Êý¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¤½¤Î»þ¤Ë°Â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¥ì¥·¥Ô¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
ÆÃÇäÉÊ¤ÇÀáÌó¤ò¿Þ¤ë°Õ¸«¤ä¡¢¿·Á¯¤Ç°Â¤¤¿©ºà¤òÃµ¤·¤Æ¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»öÁ°¤Ë¸¥Î©¤ò·è¤á¤ÆÇã¤¤Êª¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¼¡¤ÎÍýÍ³¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤«¤é¡£¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦Å¹Æ¬¤ÇÇº¤àÉ¬Í×¤¬Ìµ¤¤¡£¥¿¥¤¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡£¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¸¥Î©¤ò·è¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦É¬Í×¤ÊºàÎÁ¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¡¢Çã¤¤Ëº¤ì¤äÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¤¢¤ëÄøÅÙ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¤Êª¤¬¤·¤Å¤é¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦Çã¤¤Êª¤òÁá¤á¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·è¤á¤Æ¤«¤éÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¡£¡Ê40Âå½÷À¡Ë
»öÁ°¤Ë¸¥Î©¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Å¹Æ¬¤ÇÌÂ¤ï¤ºÇã¤¤Ëº¤ì¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¥¿¥¤¥Ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¤¤Êª¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ëÇÉ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¼¡¤Ë¡¢Çã¤¤Êª¤·¤Ê¤¬¤é¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ëÊýË¡¤È¡¢¸¥Î©¤ò·è¤á¤Æ¤«¤éÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¤¤Êª¤·¤Ê¤¬¤é¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¿§¡¹¤ÈÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤¯¤è¤ê°Â¤¯¤¹¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¤¤¤í¤ó¤ÊÌîºÚ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¿·¤·¤¤ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤·¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌÇã¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¤³¤ÎÊýË¡¤òÁª¤Ö¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤ä²Á³Ê¤ò¸«¤Æ½ÀÆð¤Ë¸¥Î©¤ò·è¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»þ´Ö¤¬Ìµ¤¤»þ¤Ïº¤¤ë¡£¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÄ¹µï¤¹¤ë»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀáÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤¹¤®¤ÆÇã¤¤Ëº¤ì¤¬µ¯¤¤ë¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦Çã¤¦¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦·ë¶É¤¢¤Þ¤ê¹¥¤ß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦²ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ªÆù¤ò¤¿¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª»É¿È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤·¤¿¡£·×²èÀ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¤Ëº¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ºÇÔ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¥Î©¤ò·è¤á¤Æ¤«¤éÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÇÉ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
Â³¤¤¤Æ¡¢¸¥Î©¤ò·è¤á¤Æ¤«¤éÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Çã¤¤Êª¤Î»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¸úÎ¨Åª¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦É¬Í×¤Ê¿©ºà¤À¤±¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤ä¿©ºà¤ÎÍ¾¤ê¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Í¾·×¤Ê½ÐÈñ¤ä¿©ºà¤Î¥í¥¹¤ò¸º¤é¤»¤ë¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·×²èÅª¤ËÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ë¤¿¤á»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÌµÂÌ¤ÊÇã¤¤Êª¤¬¸º¤ê¡¢¿©Èñ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Çã¤¦Í½Äê¤Î¤â¤Î¤òËº¤ì¤¿¤È¤¤Ëº¤¤ë¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦µ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þÊÌ¤Î¸¥Î©¤Ë¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Çã¤¤Êª¼«ÂÎ¤ò¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç°ÂÇä¤ê¤·¤Æ¤Æ¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃÇä¤ò³èÍÑ¤·¤Å¤é¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¸¥Î©¤òÅÓÃæ¤ÇÊÑ¹¹¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¸º¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸¥Î©¤ò·è¤á¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¿Í¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤Ç¸¥Î©¤òÊÑ¹¹¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
45.6¡ó¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¼¡¤ÎÍýÍ³¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌÜÅö¤Æ¤Î¿©ºà¤¬¤Ê¤¤¡¢ÃÍÃÊ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¹ØÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥»¡¼¥ëÉÊ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¸¥Î©¤ò¤½¤ì¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÎÁÍý¤Ë»È¤¦ºàÎÁ¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¸¥Î©¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
ÆÃÇäÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤ä¡¢¿©ºà¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸¥Î©¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È¥Õ¥¸»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÄ´ºº