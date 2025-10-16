東京都北区『きたいを超える』シティブランディング戦略発表会で新ロゴ発表!

｢このまち、なんか好き。｣そんな気持ちを、もっと大切にしてみませんか?2025年10月14日、東京都北区で『きたいを超える』シティブランディング戦略発表会が開催されました。新しいロゴの発表や、区民が参加できるサポーター制度のスタートなど、北区の“好き”を育てる取り組みが本格始動。暮らしの中で感じる小さな魅力を、みんなで共有しながら、まちの未来をつくっていく、そんな温かいプロジェクトです。

北区の魅力を発信する仲間たち

左から、しぶさわくん、せきぐちりささん、北区長・やまだ加奈子さん

発表会には、渋沢栄一をモチーフにしたキャラクター｢しぶさわくん｣や、タレントの｢せきぐちりさ｣さんも登壇。彼らは“スペシャルブランディングサポーター”として、北区の魅力を発信していく仲間です。

『EX大衆』11月号に僕が見たかった青空が登場♡ 美しさを追求した青空組11名のプリズムグラビア

区民投票で決定!新ロゴに込められた想い

今回発表された新しいブランディングロゴは、後智仁さんが手がけ、区民投票によって選ばれたもの。約3週間という短期間で1,966件もの投票が集まり、北区民の関心の高さがうかがえます。



会場ではロゴ入りTシャツを着たスタッフが迎え、映像やパネル展示でロゴの世界観を体感できる演出も。

ロゴを手掛けたアートディレクターの後智仁氏とやまだ区長

｢このロゴが、北区の魅力を伝える旗印になってほしい。｣そんな想いが込められたデザインは、今後の広報活動の中心となる予定です。

｢ここが好き｣を発信するだけであなたもサポーターに

発表会では、公式インスタグラムの運用開始とともに、「北区ブランディングサポーター制度」も発表。この制度は、北区の“ここが好き”を発信したい個人･法人･事業者が誰でも参加できる仕組みです。特別な資格や条件はなく、北区に住んでいる人も、通っている人も、ちょっと気になっている人も、誰でもOK。

「飛鳥山の桜が好き」「赤羽の商店街が落ち着く」「王子の狐の行列、毎年楽しみにしてる」そんな気持ちを、もっと自由に、もっと楽しく広げていけるのがこの制度の魅力です。

北区は、自然･交通･文化がバランスよく調和した“オールマイティーなまち”。

その魅力を、区民やファンと一緒に育てていくという今回の取り組みは、まちとの関係性をもっとやさしく、もっと楽しくしてくれそうです。

あなたの“好き”が、北区の未来を彩る一色になるかもしれません。

まずは、公式インスタグラムをのぞいてみてください。