去年１２月、同意しない意思表示が難しい状況で２０代女性と性交などをしたとして、きのう、４８歳の男が逮捕されました。

女性と男はインターネットの掲示板で知り合ったということです。

不同意性交等の疑いで逮捕されたのは河北町谷地に住む自称・会社員の男（４８）です。

警察によりますと男は、去年１２月２８日の午前９時３０分ごろから午前１０時３０分ごろまでの間、新庄市内の宿泊施設で、最上地方に住む２０代女性と同意しない意思表示が難しい状況で性交などをした疑いです。

被害者の関係者から通報を受け、被害を把握した警察が捜査を行ったところ、男が犯行に関わった疑いがあることがわかり、きのう午後、男を新庄警察署で逮捕しました。

調べに対し、男は容疑を認めています。

警察は男の犯行動機や余罪などについて調べを進めています。