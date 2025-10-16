¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡×¡Ö³Î¼Â¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¡×à¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÄ¶¿·À±áÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¡Ö ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÈÂç¿Í¤Î¿§¹á¡×
¡Ö¥¥é¡¼¥«¥Ã¥È¤â¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡à¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÄ¶¿·À±á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±Ý¸¶°ÍÆá(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ 12·î3Æü¤Ë¡Ø±Ý¸¶°ÍÆá 2nd¼Ì¿¿½¸¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¹ë¥·¥É¥Ë¡¼¤È¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î2¥«¹ñ¡£¡Ö¡Ø¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤à±Ý¸¶°ÍÆáá¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¡¡»£±ÆÃæ¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ ¥¥é¡¼¥«¥Ã¥È¤â¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡×¡Ö¤â¤¦³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÈÂç¿Í¤Î¿§¹á¡×¡Ö³Î¼Â¤Ë°ÍÆá¤Á¤ã¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ý¸¶¤ÏºòÇ¯2·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Æ±10·î¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡ÖInaism¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÎÁÏ´©40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿åÃå¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é▶¡Ö¤â¤¦³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×