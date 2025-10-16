河本結のような完璧フェードはどう打つの？ レイドオフのトップからの下ろし方にヒントがあった！【ダウンスイング分析】
前週の「スタンレーレディスホンダ」にて今季2勝目を挙げた河本結。持ち球のフェードを駆使して戦う彼女だが、どのようなダウンスイングで打っているのか？ プロコーチの平尾貴幸が解説する。
【写真】フェースを立てたらカットに振るだけ！ 河本結の華麗なフェードショット
◇ ◇ ◇8月の「北海道meijiカップ」、先週の「スタンレーレディスホンダ」で優勝を挙げた河本選手は、レイドオフのトップから、ダウンスイングでクラブを立てて下ろしてフェードを打っています。 始動では体から手元を離してワイドに上げますが、ヘッドが腰の高さを過ぎたあたりから右腕を外側に回して、レイドオフのトップに。ダウンスイングでは右腕を内側に回してクラブを立てながら下ろします。 クラブが立つとフェースが左を向くので、あとはややカット気味に振るだけ。出球は左で、必ずと言っていいほどスライス回転がかかります。打ち出し方向や曲がり幅がコントロールしやすいので、精度の高いショットが打てていますね。■河本結かわもと・ゆい／ 1998年生まれ、愛媛県出身。2023年にシードを手放すも、翌24年は5年ぶりとなるツアー勝利を含むトップ10に16回入り、メルセデス・ランキング7位と完全復活を果たした。今季も好調を維持し、「スタンレーレディスホンダ」で通算4勝目を挙げた。RICOH所属。■解説：平尾貴幸日本大学ゴルフ部出身。10歳から本格的にゴルフを始め、25歳からインストラクターに。ジュニアやアマチュア、プロゴルファーまで、機能解剖学をもとにトレーナーと連携したレッスンが人気。ティーチングプロA級取得。◇ ◇ ◇女子プロのダウンスイングを分析！ 関連記事「原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた」で各選手の特徴をチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
パット好調で今季2勝目&賞金1億円突破！ 河本結がどんなグリーンでも完璧に対応できる理由とは？【優勝者のスイング】
“ギア女子”河本結 アイアンの鉛の貼り方は番手ごとで全然違う！ 58度だけシャフトが『モーダス3』の理由とは？
同伴者のスカートの中が見えそう！「こんなとき、どうする」クイズ12問
渋野日向子の笑顔はやっぱり素敵【女子プロ写真館】
【写真】フェースを立てたらカットに振るだけ！ 河本結の華麗なフェードショット
◇ ◇ ◇8月の「北海道meijiカップ」、先週の「スタンレーレディスホンダ」で優勝を挙げた河本選手は、レイドオフのトップから、ダウンスイングでクラブを立てて下ろしてフェードを打っています。 始動では体から手元を離してワイドに上げますが、ヘッドが腰の高さを過ぎたあたりから右腕を外側に回して、レイドオフのトップに。ダウンスイングでは右腕を内側に回してクラブを立てながら下ろします。 クラブが立つとフェースが左を向くので、あとはややカット気味に振るだけ。出球は左で、必ずと言っていいほどスライス回転がかかります。打ち出し方向や曲がり幅がコントロールしやすいので、精度の高いショットが打てていますね。■河本結かわもと・ゆい／ 1998年生まれ、愛媛県出身。2023年にシードを手放すも、翌24年は5年ぶりとなるツアー勝利を含むトップ10に16回入り、メルセデス・ランキング7位と完全復活を果たした。今季も好調を維持し、「スタンレーレディスホンダ」で通算4勝目を挙げた。RICOH所属。■解説：平尾貴幸日本大学ゴルフ部出身。10歳から本格的にゴルフを始め、25歳からインストラクターに。ジュニアやアマチュア、プロゴルファーまで、機能解剖学をもとにトレーナーと連携したレッスンが人気。ティーチングプロA級取得。◇ ◇ ◇女子プロのダウンスイングを分析！ 関連記事「原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた」で各選手の特徴をチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
パット好調で今季2勝目&賞金1億円突破！ 河本結がどんなグリーンでも完璧に対応できる理由とは？【優勝者のスイング】
“ギア女子”河本結 アイアンの鉛の貼り方は番手ごとで全然違う！ 58度だけシャフトが『モーダス3』の理由とは？
同伴者のスカートの中が見えそう！「こんなとき、どうする」クイズ12問
渋野日向子の笑顔はやっぱり素敵【女子プロ写真館】