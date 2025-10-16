『WEGO 2025 AUTUMN &amp; WINTER』のビジュアルモデルとしてビジュアルが展開されるTWS

　6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が『WEGO 2025 AUTUMN ＆ WINTER with TWS』のビジュアルモデルに起用され、あす17日から全国のWEGO店頭で展開が開始される。

　TWSはストリートカジュアルをベースにプレッピーな雰囲気も感じるスタイルを爽やかに着こなしたビジュアルを披露している。

　また、同日より、商品を税込7000円以上の購入者に先着でオリジナルピンバッジのノベルティをプレゼント。このオリジナルピンバッジは、今回のために制作したオリジナルロゴデザインとなっている。

　さらに、11月14日からは、今回撮り下ろしたビジュアルを一冊にまとめたWEGO Magazine TWS特別版のプレゼントも予定している。

　このほかにも、店頭では期間限定でTWSからの特別メッセージを店内放送。17日からは、新たなメッセージの放送が開始となる。