µ×ÀÐ¾ù¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è½éÄ©Àï¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤¬¿·Á¯¡×¡ÖËþÂ¤Î¤¤¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡¡ÆüËÜ¸ÂÄêOSTÈ¯Çä·èÄê
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú²È¡¦µ×ÀÐ¾ù¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆüËÜÈÇÍ½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ×ÀÐ¤«¤é¡ÖÁ´¤Æ¤¬¿·Á¯¡×¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¤Î¤¤¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£ÆüËÜÈÇ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡ÙÆüËÜÈÇÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÂç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¡õ¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥ä¥ó¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥´¥Ê¥À¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤â¤·¤â¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥É¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡©¡½¡½Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË½÷¤¬¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢´ñÌ¯¤Ê¡È¥É¥¢¡É¡£ÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡ã¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤Æü¡ä¤Ø¤È¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¡È¥É¥¢¡É¤Ï²áµî¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈÇÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾ÉôÊ¬¤Ëµ×ÀÐ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿·àÃæ²»³Ú¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤ÎÈþ¤·¤¯¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£ÂçÁð¸¶¤Ë¤Ý¤Ä¤ó¤ÈÐÊ¤à¡ÈÀÖ¤¤¥É¥¢¡É¤ä¿¢Êª±à¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÈÀÄ¤¤¥É¥¢¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡ã»þ¶õÎ¹¹Ô¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¥É¥¢¡ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¹¤¬¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤¬Èþ¤·¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Í½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ëµ×ÀÐ¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË½÷¤¬²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¡¢¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥³¥´¥Ê¥À´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈË«¤á¤¿¤¿¤¨¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËåºÎï¤Ê±Ç²è¤ò»£¤é¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶Ê¤À¤±¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤Î¤¤¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿
¡¡µ×ÀÐ¤ÏÀè·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½ÐÀÊ¡£¼ç±é¤Î¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¢¥í¥Ó¡¼¤È¾Ð´é¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£´ÆÆÄ¤Î¥³¥´¥Ê¥À¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡¢µ×ÀÐ¤ËÄ¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁ÷¤ê¡¢Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ×ÀÐ¤Î²»³Ú¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬12·î10Æü¤ËÆüËÜ¸ÂÄê¤ÇCDÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡ÙÆüËÜÈÇÍ½¹ð
