2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¡²ÈÂ²Áý¤¨ÀöÂõ¤Ï¡Ö1Æü2²ó¤Î»þ¤â¤¢¤ë¡×¡¡µ¤»ý¤Á¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤¹¤ë¡ÈÌþ¤ä¤·¡É¤È¤Ï
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ê38¡Ë¤¬16Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Ö²¦¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥±¥¢¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£Âè2»Ò½Ð»º¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£²ÚÎï¤Ê¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òË«¤á¤é¤ì¤Æ¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É½ª»Ï¡¢¾Ð´é¤Ç²ñ¾ì¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Å»ö¤È²È»ö¤òÎ¾Î©¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤áÀöÂõ¤Ë¤Ï¡Ö¾Ã½¤À¤Ã¤¿¤ê¹³¶Ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½µ¤¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÈÂ²¤¬Áý¤¨ÀöÂõ²ó¿ô¤âÁý¤¨¤¿¡£¡Ö1Æü¤Ë1²ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢2²ó¤Î»þ¤â¤¢¤ë¡£ËèÆü¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Îµ¤Ê¬¡¢²ÈÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¹á¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹á¤ê¤¬Í«¤¦¤Ä´¶¤ò¤âÊ¶¤é¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡ÊÀöÂõÊª¤ò¡Ë¤¿¤¿¤ó¤À¤ê¤È¤«¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¡¢Èè¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¶¨Æ±ºî¶È¤Î»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¡Ê¿Æ¡Ë¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹á¤ê¤Ë¤Ï½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿·CM¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¡£²ñ¾ìÃæ¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤¿¡£½Ð»ºÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¡£¡Ö¹á¤ê¤À¤±¤Ç¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹¬Ê¡´¶¤¬Áý¤¹¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢½Ð»ºÁ°¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÀÈëÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï2020Ç¯10·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢22Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£º£Ç¯3·î¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸Âè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢5·î17Æü¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£