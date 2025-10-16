将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月16日、福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で第2局の対局中だ。午前10時のおやつには、藤井竜王が「あわら羽二重スイートポテト」、佐々木八段は「権三くんのなめらかプリンといちご大福」を注文した。

【映像】どっち選ぶ!? 藤井竜王チョイスの芋スイーツ

2年連続での竜王戦開催となったあわら市では、地元のグルメの魅力を全国に広く発信するため、対局棋士に食べてほしい自慢のメニューのコンテストを開催。勝負めし、勝負おやつ、勝負ドリンク計45品をメニューブックにまとめて対局者に提供している。

おやつ15品の中から藤井竜王が選んだのは、「あわら羽二重スイートポテト」。飲み物には「越前豆入り茶」を注文した。「あわら羽二重スイートポテト」は、あわら産とみつ金時と紅芋あわら紫の二種のさつま芋を使用したスイートポテトで福井名物の羽二重餅を包んだ和スイーツだ。

一方、佐々木八段は「権三くんのなめらかプリンといちご大福」、ドリンクには「あわら産100％完熟シャインマスカットジュース ゴールデンシャイン」、「越前豆入り茶」のオーダーだった。

なめらかプリンの表面には、あわら市公式キャラクター「湯巡権三」が描かれておりニッコリ顔が目を引く。一緒に提供されているいちご大福は、前年度に佐々木八段が連続注文したことで大きな話題となった商品で、今年もあわら対局の最初のおやつにチョイスしていた。

ABEMAの中継には、山川泰熙四段と室谷由紀女流三段が出演。両者のおやつの詳細を紹介するとともに、「どっち持ちですか？」と魅力満載のメニューに興味津々の様子だ。室谷女流三段は、「これは…いいですね！食べたくなりました。今から（あわら市に）行きますか！」と画面越しにファンへ呼びかけていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）