ÆüËÜ¥Ï¥à²÷µó¡ªÈ¿¶Á¤Î¡Ö£á£î£á£î¡×É½»æ¡¡¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÉôÌç¡×¼õ¾Þ¡¡¾¾ËÜ¹ä¡¢°ËÆ£Âç³¤¤é£µÁª¼ê
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£±£¶Æü¡¢¡Ö£á£î£á£î¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£²£°£²£µÇ¯£³·î£²£¶ÆüÈ¯Çä¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ£á£î£á£î¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¡¢°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡¢»³ºêÊ¡ÌéÅê¼ê¡¢¿åÃ«½ÖÁª¼ê¡¢ÅÄµÜÍµÎÃÁª¼ê¤Î£µÁª¼ê¤Ç¡¢ÇË²õÎÏ¤Î¤¢¤ë¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¾ðÊó²ò¶Ø»þ¤«¤éÍ½Ìó¤¬»¦Åþ¤·¡¢È¯Çä¸å£´Æü¤Ç´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ÛÎã¤Î½ÅÈÇ¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ¤Ç¤ÏÅö³º¤Î»¨»ïÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢»ïÌÌ´ØÏ¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡ÖÊÑ²½¤äÄ©Àï¤ò½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢Áª¼ê¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¡ÈÂç¹Ò³¤¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ëËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÍÍ¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÌîµå¤òÌû¤·¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌû¤·¤Þ¤»¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö£á£î£á£î¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÉôÌç¾Þ¡×¤ò¤ªÂ£¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£