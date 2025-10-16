お笑いコンビ、チョコレートプラネットの松尾駿（43）長田庄平（45）がYouTubeチャンネルを更新。12日にTBS系で放送された「キングオブコント2025」を振り返った。

長田は「いやぁ〜キングオブコントね…しずるぅ〜」と9年ぶり5回目の決勝進出を果たした先輩コンビに言及。かつてネット上でもバズったB'zのヒット曲「LOVE PHANTOM」を使ったコントを披露したが5位に終わり「おもろかったけど…ちょっとスベってましたね」と残念がった。

放送の前日にはYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」で池田一真と釣り堀ロケを行っていたという。

「『これで釣ったら池田さん、もう明日優勝じゃないですか』って言ってたら、池田さんがでっかいイナダを一番最初に釣りあげて。『絶対優勝やん！』とか言ってたんだけど……振りでしたね。その時点で俺はもう怪しいなと思ってた。怪しい流れだなと」と振り返った。

松尾も、放送直前に激励しようと、しずるの元に向かったところ、テレビ局の廊下で純と遭遇したという。「密着カメラみたいなのがついてて。純さんが『いやぁ、来てくれたの？ ここで泣くのもおかしいよな』とか言ってたのを聞いて、なんか嫌だなぁと思ったんだよ」と振り返り、長田も笑いながら「嫌なフラグっていうね」と同調した。

松尾は「会いに行かない方が良かったかなって思いながらも、結果論だけど…」と複雑な思いを吐露しつつ、「いやぁ、めっちゃ好きだったんだけどな、あれ」と、しずるの披露したネタを絶賛。長田も「でも、結構ロングコートダディを除いて一番インパクト残せてたと思う」と述べた。