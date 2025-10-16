福留光帆は恋愛経験なくてウブでピュア？ 「ちげーし！」「めっちゃモテるから！」

タレントの福留光帆（21歳）が、10月14日に公開されたラジオ番組「福留光帆の人生はギャンブル」（GERA）に出演。YouTube番組「NOBROCK TV」の恋愛トークで、コメント欄に「1番ウブ」「（恋愛）経験がない」と煽られて「あるし！」「ちげーし！」と思ってしまったと語った。



福留が先日出演した「佐久間宣行のNOBROCK TV」で、“ノブロックガール”のメンバーたちがそれぞれ、これまで交際してきた男性の中で“変な男”を語る場面があったが、福留自身は元アイドルで、15歳の頃から見て応援してくれていた人もいるので、自身の恋愛はあまり話してこなかったり、どぎつい下ネタには反応してこなかったため、「NOBROCK TV」のコメント欄には「福留ちゃんが1番ウブなんじゃね？」「経験がないんだ」と書かれてしまったという。



福留は「あるし！なんか悔しくなっちゃって。ウブでピュアみたいな言われたら、『ちげーし！』とコメント欄見ながら思っちゃって」と悔しくなったと話す。福留は「めっちゃモテるから！」「超モテすぎて困ってるし！」とアピールした。