「危険な高血圧」以外の高血圧には降圧薬の方がかえって危険！？【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

薬による20以上の降圧はかえって危険

現代では、低すぎる設定数値によって高血圧患者が「増やされている」状況です。「血圧は160／100mmHgまで治療の必要はない」と主張しているのは、東海大学医学部基礎医学系の大櫛陽一教授。

大櫛教授の研究によると、年齢別に死亡率を見たときに、最高血圧が160を超えると死亡率はグンと上昇し、180以上になると一気に跳ね上がりますが、最高血圧が160未満までは男女ともに、全年代で総死亡率は一定という結果が出ているのです。

さらに大櫛教授は、薬による過度な降圧は危険であると主張。「薬物による降圧は20程度に抑える必要がある」と語っています。

こうしたことからも、「高血圧は重大な病気につながる」といわれるときの「高血圧」に該当するのは、「年齢＋90」以上で、かつ 160 以上の場合。それ以下なら「薬を飲まないと死亡リスクが高まる」などと心配する必要はありません。むしろ、薬による副作用を心配すべきなのです。

160/100mmHg までは薬の必要ナシ？ 死亡リスクが高まるのはどこから？

160mmHgまでは死亡リスクは高くない

上の血圧が年齢＋90 以上で、かつ 160mmHg 以上なら病気が潜むリスクあり。

医療機関を受診しよう！

【POINT】

160mmHgまでは、死亡リスクは一定。薬で20以上下げるリスクのほうが大きい

