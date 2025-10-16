※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

ちはるは彼氏のたくろうと同棲を始める。しかし初日の夜、ちはるの両親が突然訪ねて来て「泊めて」と言われるとたくろうの許可も得ずに了承してしまう。そんなちはると家族に困惑したたくろうは翌日、今後は事前に言うようお願いするのだった。しかしその直後、ちはるの家族が今週末再び泊まりに来ると言い出す。せっかくの休みをふたりで過ごしたいたくろうは、ハッキリと頻繁に家族を家に呼ぶのはやめてと伝えるのだった。



■ちはるの家族の間では…

■同棲も遊びに行くこと前提!?■一番大事なのは家族…？ちはるは小さい頃、家族で結婚前の叔母とその彼氏の家に遊びに行くこともあったと言います。そしてちはるに同棲話が出ると、両親も弟も遊びに行くことを当たり前に楽しみにしていたそうで…。いろんな考えの人がいる世の中で、ちはるの彼氏が同じような考え方なら問題はないけれど、たくろうはちはる一家とはまったく感覚が違っていたわけで…。家族を大事にするのはもちろんステキなことなのですが、これからふたりで暮らす彼氏の気持ちも大切にしてほしいですね…。(神谷もち)