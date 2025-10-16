三田佳子が84歳に 夫との“顔出し”2ショット添え報告「同い年の夫と共に仲良く手を携えて10年先までは頑張ってみたいと思います」
俳優の三田佳子が15日、「いよいよ覚悟を持って最終章！」と題し自身のブログを更新。8日に84歳の誕生日を迎えたことを報告し、“お祝いショット”を披露した。
【写真】「いつまでも美しい!!」同い年の夫との“顔出し”夫婦2ショット披露の三田佳子
「厳しいと思われた私の84歳の誕生日は、沢山の友人、知人やお仲間に祝っていただき、健康で元気に越えることができました 40年以上私を支えて下さったファンクラブ。一度解散したけれど、それでもと、いまだに変わらずディープな応援を続けて下さっている『みたっち倶楽部』の皆さま。ケーキの味わいは、いつも以上に深かった」と感謝し、バースデーケーキを手に笑顔する写真などをシェア。
三田は54歳の時にステージ4の子宮体がんが見つかり、子宮全摘の大手術。また、70代でも2度の大病を経験した。苦しい時間も過ごしてきたが、たくさんの祝福を受け「ファンの皆さんや、親しい俳優さんや仕事仲間の皆さんたちから送られた愛に癒され、力を貰いました。背中をおされた私は勢いに乗って『後10年健康に生き抜きたい!!』と欲張って、心に誓いました」と語った。
最後には「今年のとびきり暑い夏ものりこえ、来たる厳しい冬にもむけて、同い年の夫と共に仲良く手を携えて10年先までは頑張ってみたいと思います」とつづり、13日前に一足先に誕生日を迎えた夫との“顔出し”2ショットをアップ。仲むつまじく並んで座り、はじけるような笑顔を見せている。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「とっても若々しい三田さん、そしていつまでも美しい!!」「いつまでも美しく、キラキラカッコ良い三田さまでいて下さい」「素晴らしいです やる事のある幸せ それを叶える幸せ どうぞご活躍をと願っております」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「いつまでも美しい!!」同い年の夫との“顔出し”夫婦2ショット披露の三田佳子
「厳しいと思われた私の84歳の誕生日は、沢山の友人、知人やお仲間に祝っていただき、健康で元気に越えることができました 40年以上私を支えて下さったファンクラブ。一度解散したけれど、それでもと、いまだに変わらずディープな応援を続けて下さっている『みたっち倶楽部』の皆さま。ケーキの味わいは、いつも以上に深かった」と感謝し、バースデーケーキを手に笑顔する写真などをシェア。
最後には「今年のとびきり暑い夏ものりこえ、来たる厳しい冬にもむけて、同い年の夫と共に仲良く手を携えて10年先までは頑張ってみたいと思います」とつづり、13日前に一足先に誕生日を迎えた夫との“顔出し”2ショットをアップ。仲むつまじく並んで座り、はじけるような笑顔を見せている。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「とっても若々しい三田さん、そしていつまでも美しい!!」「いつまでも美しく、キラキラカッコ良い三田さまでいて下さい」「素晴らしいです やる事のある幸せ それを叶える幸せ どうぞご活躍をと願っております」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。