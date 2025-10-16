■MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ マリナーズ4ー13ブルージェイズ（15日、T-モバイル・パーク）

ア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦が日本時間16日、マリナーズの本拠地のT-モバイル・パークで行われ、ブルージェイズは13対4で快勝。本拠地での試合となったが、マリナーズ投手陣は18安打12失点、5本の本塁打を打たれるなど試合を作れなかった。

背番号“51”の永久欠番セレモニーでイチローがスピーチした“「seize the moment.（この瞬間をつかめ）」を合言葉に終盤戦を戦ってきたマリナーズ。リーグ優勝決定シリーズでも敵地で連勝し、本拠地に戻ってきた。試合前には今年、日本選手で初めてメジャー殿堂入りを果たしたイチローも練習に参加、選手と笑顔でコミュニケーションを取っていた。

この日はイチローの前にマリナーズの背番号“51”を背負っていたR.ジョンソン氏（62）が始球式を行った。マリナーズの先発はプレーオフ3度目となるJ.カービー（27）、レジェンドの激励を受けて、1回、走者を許したが、2つの三振を奪うなどリズムの良いピッチングを見せた。

するとその裏、1死二塁で“イチローの愛弟子”2番・J.ロドリゲス（24）、ストレートを完璧に捉えて、2試合連続となるプレーオフ3号先制ツーラン、本拠地・T-モバイル・パークが大歓声に包まれた。

しかし、3回、カービーはブルージェイズ打線につかまり、先頭打者にツーベースを打たれると、9番・A.ヒメネス（27）にプレーオフ1号となる同点ツーランを浴びた。さらに2死満塁からバッテリーミスで勝ち越されると、6番・D.バーショ（29）には2点タイムリーツーベースとこの回、5失点と逆転された。

4回には2死走者なしで1番・G.スプリンガー（36）にプレーオフ3号ソロを浴びて2対4。スプリンガーは歴代4位タイにならぶプレーオフ通算本塁打22本目となった。5回には先頭の3番・V.ゲレーロJr（26）にプレーオフ4号ソロ、マリナーズのカービーは3本塁打7失点で降板となった。

さらに6回には2死一、二塁でブルージェイズの5番・A.カーク（26）がライトスタンドへプレーオフ3号スリーラン。ブルージェイズ打線は敵地・シアトルで目覚めて、3回以降毎回得点で12点を奪った。

静まり返ってシアトルだったが、8回に1番・R.アロザレーナ（30）がプレーオフ1号、続く“60発男”リーグホームランキングの2番・C.ローリー（28）がプレーオフ3号、2者連続ホームランで本拠地がようやく沸いた。

しかし、9回にはブルージェイズは7番・A.バーガー（25）がライトスタンドへプレーオフ1号ソロ、ブルージェイズ打線は5本塁打、13得点を奪い快勝、本拠地で大敗のマリナースは2勝1敗となった。

