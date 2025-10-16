俳優の吉岡里帆さんが、自身のインスタグラムを更新。主演を務めた映画「九龍ジェネリックロマンス」が台湾・高雄市で開催された「高雄映画祭」で上映されるため、現地を訪れたことを報告しました。

【写真を見る】【吉岡里帆】主演映画上映で台湾・高雄映画祭へ 「謝謝」と感謝 台湾の街を満喫

投稿された画像で吉岡さんは、真っ白なミニ丈のワンピースにロングブーツというコーディネートで、台湾の街並みを背景に楽しげな表情を見せています。





吉岡さんは、「大好きなメンバーと行けました」とコメントを添えて、同行したメンバー3人と一緒に写る画像を投稿。吉岡さんが穏やかな微笑みを浮かべながら両手を前に伸ばしてポーズをとる様子から、映画祭での充実した時間を過ごしていることがうかがえます。



吉岡さんは投稿の最後に「謝謝」と、感謝の言葉を添え、台湾での思い出深い経験への感謝の気持ちを表現しています。主演した映画「九龍ジェネリックロマンス」は、物語の重要なシーンが台湾で撮影されていることもあり、今回の訪問は特別な意味を持つものとなったようです。







【担当：芸能情報ステーション】