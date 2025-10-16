「カントリーマアム」に「ガルボ」まで...セブン《1個買うと1個もらえる》の追加が大量すぎる...。（10月16日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年10月16日から22日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

「ブルガリアヨーグルト」も無料

1つめの対象商品は、カゴメ「アーモンド・ブリーズ 濃厚アーモンドミルク」です。

1本購入すると、「アーモンド・ブリーズ 濃厚アーモンドミルク」「アーモンド・ブリーズ無糖」「野菜ジューストマトサラダ」（各200ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「ブルガリアヨーグルト 果実SP」の「洋梨ミックス」「フルーツバリエ」と「ブルガリアヨーグルト 低糖」です。

いずれか1個を購入すると、「ブルガリアヨーグルト」の「ジューシーブルーベリー」「ブルガリアヨーグルト ジューシー苺」「あじわい芳醇ブルーベリー」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、明治「メルティーショコラ スティックパック」「ミルクチョコレート スティックパック」「ブラックチョコ スティックパック」。

いずれか1個を購入すると、「ガルボ チョコ ポケットパック」「ガルボ つぶ練り苺 ポケットパック」「ガルボ ブラック ポケットパック」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、不二家「ルック」の「アラモード」「ミルクパレード」「ホワイトラバーズ」です。

いずれか1個を購入すると、「アーモンド＆チョコレート」「ピーナッツ＆チョコレート」「カントリーマアム チョコまみれ」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、カルビー「miino そら豆しお味」。

1個購入すると、「miino」の「そら豆しお味」「そら豆えだ豆黒豆しお味」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも10月23日から11月5日まで。

小腹が空いたときに食べたくなるお菓子やヨーグルトなどをお得にゲットするチャンスです。

