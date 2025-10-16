“都市部での養蜂”盛んに…博物館の屋上や公園で　ミツバチが植物の受粉促し緑化にも貢献　フランス

「Live News days」では今週、「for the NEXT」を共通テーマに、未来に向けたSDGs関連のニュースをお伝えします。

16日は、気候変動の中で広がるフランスの都市のハチミツです。

フランスのスイーツなどに欠かせない食材、ハチミツ。

お菓子や料理に広く使われています。

取材班が訪れたのは、南フランスのアビニョンです。

養蜂家のマルセール・アンリさん（37）は、10年以上にわたりミツバチを育ててきました。

ところがここ数年、異変が起きています。

養蜂家のマルセール・アンリさん：

大規模な熱波で女王蜂の産卵が減り、蜜を集める働き蜂がどんどん少なくなっている。

猛暑などの影響で女王蜂が産卵しなくなり、ミツバチの数が減少。

さらに、ハチミツの原料となるラベンダーも枯れ、2024年は1トン以上採れていたハチミツが、2025年はわずか200kgにまで減ってしまいました。

こうした中、ある取り組みが広がっています。

その一つが「都市の養蜂」です。

ミツバチの数を増やそうと、都市部の公園やビルの屋上などでの養蜂が盛んになっています。

都市で養蜂を行うコリーヌ・カステルさん：

花粉を運ぶミツバチなどの生物の数は、都市部だけで全体の3割にもなる。

ミツバチは植物の受粉を促し、都市の緑化にもつながります。

ミツバチの保護が環境を守るための重要な一歩となっています。